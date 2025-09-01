1日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数609、値下がり銘柄数743と、値下がりが優勢だった。 個別ではフォーシーズＨＤ、昭和パックス、堀田丸正がストップ高。コロンビア・ワークス、富士ピー・エス、日本ドライケミカル、三晃金属工業、鳥越製粉など90銘柄は年初来高値を更新。京都きもの友禅ホールディングス、大阪油化工業、クボテック、ＴＯＮＥ、ジオリーブグル&