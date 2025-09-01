1日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数218、値下がり銘柄数343と、値下がりが優勢だった。 個別ではイオレ、Ｄｅｆｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇがストップ高。Ｈｍｃｏｍｍ、アルファクス・フード・システムは一時ストップ高と値を飛ばした。ＬｉｓＢ、ＧＶＡＴＥＣＨ、富士山マガジンサービス、ｃｏｔｔａ、ソーシャルワイヤーなど21銘柄は年初来高値を更新。インティメート