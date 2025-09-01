1日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 7797853.6 30010 ２. 日経Ｄインバ 20482 233.48993 ３. 日経ベア２ 10300 190.5 220.8 ４. 野村日経平均8824 190.9 43170