女優イ・ヨンエが双子の息子と娘を公開した。8月31日に放映されたJTBCの芸能番組『冷蔵庫をよろしくsince2014』でイ・ヨンエとキム・ヨングァンがゲストとして出演した。この日イ・ヨンエは、自身もこの番組が好きだが娘が特にファンだと明らかにした。イ・ヨンエは娘が15歳で名前は「スンビン」と話した。息子の名前は「スングォン」だ。1971年生まれで今年54歳のイ・ヨンエは2009年に20歳年上の在米韓国人で事業家のチョン・ホヨ