トランプ米大統領がロサンゼルス（LA）とワシントンに続いて米中部最大都市シカゴにも州防衛軍の投入を予告した。これに対しシカゴ市長とイリノイ州知事は権利侵害に対抗するとして抵抗の意思を明らかにした。30日（現地時間）のCNNによると、シカゴのジョンソン市長はこの日、トランプ大統領に連邦軍隊を配置しないよう要求する内容の行政命令に署名した。またシカゴ警察が連邦要員との移民取り締まり共同作戦などに協力しないと