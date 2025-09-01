北朝鮮が金正恩(キム・ジョンウン)国務委員長の中国戦勝節(３日、抗日戦争および反ファシスト戦争勝利80周年大会)出席の事実を住民に知らせると同時に、金正恩委員長が派兵将兵の遺族と会って謝罪する姿を演出した。外では多国間外交舞台に出て、国内では民心を収拾しながら、金正恩委員長の健在を国内外に誇示する狙いがあると分析される。労働新聞は30日、金正恩が前日(29日)、平壌の木蘭館で「海外軍事作戦で卓越した手柄を立て