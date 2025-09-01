¥»¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥¹½êÂ°¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î°ÂÆ£ºéÎÉ¡Ê¤¢¤ó¤É¤¦¡¦¤µ¤¯¤é¡Ë¤¬¡¢1ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØOha!4 NEWS LIVE¡Ù¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°4¡§30¡Á5¡§50¡Ë¤Ë½é½Ð±é¡£»ºµÙÆþ¤ê¤·¤¿ÊÆß·¤«¤ª¤ê¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢·îÍË¤«¤é¿åÍË¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û½é²óÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë°ÂÆ£ºéÎÉ¡ã´¶ÁÛ¤â¡äÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢·îÍË¡¦²ÐÍË¤Î¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¡¦°ÂÂ¼Ä¾¼ù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Öº£Æü¤«