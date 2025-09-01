構造調整には「骨を削る」という修飾語が公式のようについてくる。それだけ難しいという意味だ。利害関係で絡まった当事者が多ければさらにそうだ。だが韓国政府は1年以上足踏み状態の石油化学産業の構造調整作業を再び企業の自律に任せることにした。石油化学企業ごとに置かれた状況、生き残りの方式が異なるだけに構造調整の道は険しいかもしれない。中央日報が韓国の石油化学企業10社を匿名で全数調査した結果、「工場稼動中断