スコットが救援失敗。批判の声が多く寄せられた(C)Getty Imagesドジャースが現地時間8月31日、本拠地で行われたダイヤモンドバックス戦で劇的なサヨナラ勝利を飾り、連敗を2でストップさせた。【動画】嫌なムードを振り払った！スミスが9回に劇的サヨナラ弾4−4で迎えた9回、先頭の代打ウィル・スミスが左翼席へ豪快に運ぶ17号ソロで5−4となり、決着。3点リードの8回にタナー・スコットが同点3ランを浴びて嫌なムードが漂って