今、みんなの眠り事情は…？ anan睡眠白書。20〜30代の女性300人にアンケート調査を実施しました。Q. 例年の夏と比べて、今年の夏は…？寝にくい…75％、寝やすい…25％Q. 夏の睡眠の不安は？Q. 夏に体調面で気をつけていることは？Q. 夏の睡眠時の冷房は？1位：冷房を使用しない…74人体がだるくなるから。（31歳・会社員）／電気代が気になるから。（34歳・サービス業）2位：設定温度を上げる…52人暑くてつけっぱなしだけど、夜