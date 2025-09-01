“整形総額1000万円超え”の美女の行動に、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政らが「逆に？」とツッコミを入れる一幕があった。【映像】“整形総額1000万円超え”美女の衝撃行動常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを