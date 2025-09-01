雲南省曲靖市陸良県の陸良駅貨物ヤードで出発を待つコールドチェーン貨物列車「陸良野菜号」。（８月７日撮影、曲靖＝新華社記者／高咏薇）【新華社昆明9月1日】中国雲南省昆明市とラオスの首都ビエンチャンを結ぶ「中老鉄道」が2021年12月3日に開通して以来、中国と東南アジア諸国連合（ASEAN）の間に便利な物流ルートが形成され、輸送サービスの高度化が進んでいる。中国の国有鉄道会社、中国国家鉄路集団傘下の昆明局集団貨物