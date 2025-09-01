今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【ご当地サイダー投稿祭】とっとりサイダー求めて鳥取西部から中部をドライブ【花隈千冬小春六花】』といういとうゆうさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）この動画はno=name（ナナシ）様主催のご当地サイダー投稿祭への参加動画です この祭りを知って地元にもご当地サイダーがあるのか調べたらこの「とっとりサイダー」の存在を知りました どこで買えるのかな？