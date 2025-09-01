ASモナコに所属する日本代表MF南野拓実が8月31日に行われたリーグアン第3節ストラスブール戦で劇的な決勝ゴールを決めた。モナコが2点のリードを追いつかれる展開のなかで迎えた後半アディショナルタイム6分、南野は味方のクロスをダイビングヘッドで押し込む！後半40分に投入された南野は、勝負を決する劇的ゴールを決めると味方選手たちにもみくちゃにされていた。南野の今季初ゴールでモナコが3-2で勝利している。フランス紙『R