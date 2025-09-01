Snow Man渡辺翔太（32）が1日、大阪・心斎橋にオープンした「Swarovski大阪オープニング記念発表会」に出席した。スワロフスキージャパンのアンバサダーを務める渡辺は、黒のスーツにクリスタルのネックレス、指輪などを身につけたシックでゴージャスな装いで登場。「真っ黒なコーディネートに対して、秋らしいカラーのジュエリー。季節の変わり目に合っている気がします。クリスタルのカットが微妙に違う形になっていて、光に当