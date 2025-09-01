元ＫＡＴ‐ＴＵＮの中丸雄一が、大幅にリニューアルされる週刊文春の執筆陣に加わった。４日の発売に先立ち、発行元の文芸春秋が１日に発表した。発表によると中丸は新連載６本の担当者の１人となる。タイトルは「推して推されて」。キャッチコピーとみられる「どうして僕が文春で連載を…」が添えられている。「どうして」の文言が示唆するように、中丸は昨夏、週刊文春に女性スキャンダルを報じられた経緯がある。その影響で