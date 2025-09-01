NVIDIAが2025年度第2四半期(2025年4月28日〜7月27日)の決算で、前年同期比56％増の467億4300万ドル(約6兆8800億円)の売上高を計上しました。記録的な増収はAIデータセンターの急成長が主な牽引役となったとのことですが、その後の発表で、この売上高の大部分がわずか数社の顧客によるものだと明らかにされました。Inline Viewer: NVIDIA CORP 10-Q 2025-07-27https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001045810/00010458