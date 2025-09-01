日本代表の上田綺世と渡辺剛が所属するオランダの名門フェイエノールト。8月31日に行われたオランダ1部リーグのスパルタ・ロッテルダム戦に4-0で快勝した。フェイエノールトは後半4分に退場者を出した相手にシュート24本を放つなど圧倒。そのなかで、上田が2ゴールをマークした。後半3分、DFを背負った状態でボールを受けると巧みな反転で前を向き、最後はスライディングで押し込んだ。見事な個人技でチーム2点目を叩き出すと、後