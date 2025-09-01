9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太が9月1日、大阪・心斎橋で行われた『Swarovski大阪グランドオープン記念発表会』に出席した。【集合ショット】ピンクカラーがよく似合う渡辺翔太オールブラックコーデの首元はV字に開いて肌見せ。そこに「Swarovski」のネックレスがきらめいた。渡辺は「秋らしいカラーのジュエリー」と紹介し、指にかがやくリングも披露しながらポーズを決めた。司会者は思わず「さすが翔太さん！（自分も