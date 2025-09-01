俳優の黒島結菜（28）が、5日発売のライフスタイル誌『CREA』2025年秋号に登場。結婚・出産後初めて夫婦や家族への思いを語っている。【写真】出産・子育て・家族観を語った黒島結菜「黒島家には決まった“母親像”というのがなかったんです」という黒島。インタビューでは、出産や子育てを通じて感じたことや婚姻制度への疑問、理想の家族像について赤裸々に告白する。「結婚したら女性が苗字を変えるのが当たり前」「母乳で