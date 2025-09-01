映画『ベスト・キッド：レジェンズ』 が8月29日より公開されます。結論から申し上げれば、本作はめちゃくちゃ面白い！ シリーズを知らなくても楽しめる万人向けのエンタメ性を備えながらも、「シリーズが年月を重ねていたから」こその感動は『トップガン マーヴェリック』を思わせます。ネタバレにならない範囲で魅力を記しておきましょう。前置き：上映時間は94分！コンパクトでも満足度の高いエンタメに本作の美点は、上映時間が