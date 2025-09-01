ヤクルトの高津臣吾監督（５６）が今季限りで退任することが１日、明らかになった。球団は、ＯＢを軸に後任の人選を進めるとみられる。高津氏は２０２０年に二軍監督から昇格。２１年に日本一に導き、２２年にリーグ連覇を達成した。しかし、２３年以降は低迷。単年契約で臨んだ今季は最下位に沈み、８月３１日に優勝の可能性が消滅した。