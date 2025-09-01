先ほど東京消防庁が、都内の今年の熱中症搬送者数が過去最多を更新したと発表しました。【映像】日傘をさしながら歩く人々搬送者の人数は、6月から8月31日までで8341人に上ったということです。去年を大きく上回るペースで増加していて、2年連続で過去最多を更新しています。（ANNニュース）