元「モーニング娘。」のメンバーでタレントの辻希美さんと俳優の杉浦太陽さんの長女・希空さん（17）が2025年8月26日、自身のインスタグラムを更新。夏らしいコーディネートを披露した。大人っぽい表情で希空さんは、「ラムネ」と言葉を添えて、夏らしいコーディネートでラムネを飲む姿を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、黒地に白のドット柄がデザインされたノースリーブトップスを着用。自然の緑に溶け込み、夏を