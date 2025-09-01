米国とメキシコとの国境を越え、リオグランデ川の土手を歩く未成年者ら＝２０２１年４月３０日、テキサス州/John Moore/Getty Images（ＣＮＮ）米政府は３１日未明、付き添いなしで米国に入国して拘束されたグアテマラ人未成年者の強制送還に乗り出した。この送還は同日、コロンビア特別区連邦地裁の命令で一時的に差し止められた。未成年者側の弁護士は同日未明、急きょ対応を強いられた。強制送還の対象とされた子どもたちは真夜