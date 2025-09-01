ＳｎｏｗＭａｎの渡辺翔太が１日、大阪市の「Ｓｗａｒｏｖｓｋｉ大阪」のオープニングイベントに出席した。上下黒のスーツにゴールドのクリスタルチョーカー、ネックレス、指輪を合わせて登場した渡辺は「秋っぽい色味だし、クリスタルのカットがいろいろあって、光の反射ですごくきれいに輝くので、すごく気分が上がります」と、満足げに語った。秋の始まりに合わせて「○○の秋といえば？」と問われると、「オフの秋。本