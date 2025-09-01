クマの目撃が相次ぎ、８月中旬から閉鎖されていた札幌市豊平区の西岡公園が、９月１日から利用できるようになりました。（山岡記者）「閉鎖された公園に設置されていたネットが取り外されています」１日に閉鎖が解除されたのは、札幌市豊平区の西岡公園です。西岡公園では８月１７日、公園の利用者からクマの目撃が相次ぎ、その後、臨時閉鎖していました。定期的に公園の職員らが園内を巡視していましたが、クマの痕跡や周辺での目