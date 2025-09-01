【「ポケモンコンシェルジュ」をテーマにした新グッズ】 9月4日～ 取り扱い開始予定（ポケモンセンターオンライン） 9月6日 発売予定 価格：385円～ Netflixで配信中のストップモーションアニメ「ポケモンコンシェルジュ」をテーマにした新しいグッズが、ポケモンセンターにて9月6日から発売される。価格は385円から。なお