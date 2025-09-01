◆第６０回札幌２歳Ｓ・Ｇ３（９月６日、札幌競馬場・芝１８００メートル）ポペット（牝２歳、栗東・高橋康之厩舎、父サトノクラウン）の初戦は３馬身差の圧勝。その勝ちっぷりも強烈だったが、さらに驚いたのが上がり３ハロン３３秒９という数字だった。洋芝の北海道シリーズで、上がり３３秒台というのはあまり記憶にない。調べてみると、１９８６年以降の札幌での新馬で上がり３３秒台を出したのは６頭のみ。その中には重賞