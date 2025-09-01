福岡県香春町で、生活困窮者向けの施設に入居する男が、同じ部屋の男性の首を絞めて殺害しようとしたとして逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、福岡県香春町の無職、福田正吾容疑者（65）です。警察によりますと、福田容疑者は31日午後7時半ごろ、入居する生活困窮者向けの施設で、同じ部屋の72歳の男性の首をベルトで絞め、殺害しようとした疑いです。福田容疑者は別の入居者に取り押さえられ、男性の命に別条はあ