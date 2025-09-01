◇プレミアリーグ第3節クリスタルパレス3―0アストンビラ（2025年8月31日バーミンガム）米国遠征に臨む日本代表に追加招集されたMF鎌田大地が、8月31日に行われた敵地のアストンビラ戦で2得点に絡み、チームを今季リーグ戦初白星に導いた。右膝負傷から復帰2戦目となった29歳は、先発で今季プレミアーグ初出場。0―0の前半20分、スルーパスに抜け出すと、ペナルティーエリア内でゴールに向かって前進したところでGKに倒