お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかお（36）が8月31日深夜に放送されたテレビ朝日「見取り図じゃん」（日曜深夜0・10）に出演。女性に送った「世界一ダサいLINE」を明かした。今回はモテない芸人たちが集まり、マジックミラー号で女性への本音を語る企画を実施。ジャンボは「断るならハッキリ断ってほしい」と、気になる女性を食事に誘った時のエピソードを披露した。LINEで誘うもやんわり断られ…というやりとりが3