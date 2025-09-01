８月２８日、黄山市屯渓（とんけい）区にある老舗薬局「同徳仁」で医師が観光客に作った薬茶（効果や効能が期待されるお茶）。（黄山＝新華社記者／周牧）【新華社黄山9月1日】中国伝統医学の一つ、新安医学の発祥地である安徽省黄山市は、地域に深く浸透する中医薬（中国伝統医薬）の伝統を生かして「康養旅居（滞在型ヘルス＆ウエルネス）」産業を構築、育成している。８月２８日、黄山市徽州区にある「院蔵徽州スマートヘ