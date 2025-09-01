2018年の平昌冬季五輪・スピードスケート女子500メートルで金メダリストを獲得し、22年に現役を引退した小平奈緒さん（39）がインスタグラムを更新。驚きの転身を果たし、最新ショットに注目が集まっている。【写真】驚きの転身を果たした小平奈緒さん小平さんは8月11日の山の日、「深く長い森を抜けていく、そんな山道でした。ラストレースのゴールを駆け抜けてから今日まで、この日が来るのを心待ちにしていました」と綴り、自身