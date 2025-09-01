三重県産米の収穫作業が始まる中、鈴鹿市内の田んぼでも、県のブランド米「結びの神」の収穫が行われました。三重県のお米を三重県の人に食べてもらおうと、県内の3つの米穀店が、鈴鹿市の米農家と協力して三重県のブランド米「結びの神」の生産を行っている田んぼでも、31日、収穫作業が行われました。県が開発した「三重23号」という品種の米のうち、安全に関する認証を受け玄米に含まれるタンパク質の量などの条件を満たしたも