スーパーやコンビニでの買い物で、ママたちが一度は直面する選択……「有人レジ」と「セルフレジ」、あなたはどちらに並びますか？「ママスタセレクト」と「ママスタコミュニティ」が実施したアンケート「有人レジとセルフレジ、どちらに並ぶ？」に、13,355人のママから回答が寄せられました。忙しいママたちの声から、回答の割合や、選択の背景を探ります。「どちらかといえばセルフレジに並ぶ」は何％？ママたちの回答は以下の