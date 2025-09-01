三重県議会議員の補欠選挙が29日に告示され、3つの選挙区に合わせて9人が立候補しました。欠員2の桑名市・桑名郡選挙区に立候補したのは、届け出順に無所属で新人の市野修平氏（38）、無所属で新人の柴田理恵氏（49）、参政党で新人の難波聖子氏（45）、無所属で新人の森下幸泰氏（48）、無所属で新人の田中松緑氏（58）の5人です。欠員1の鈴鹿市選挙区に立候補したのは、届け出順に自民党で新人の田中淳一氏（61）、無所属で新人