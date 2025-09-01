瀬戸内地方は、高気圧に覆われて晴れています。昼過ぎ以降も晴れるところが多いでしょう。局地的に雷雨のおそれがあります。天気の急変に注意してください。日中の最高気温は岡山で37度、津山で35度、高松で36度の見込みです。香川県には熱中症警戒アラートが発表されています。屋内でもこまめな水分補給や塩分補給を心がけてください。 2日は湿った空気の影響で曇りになり、岡山県北部を中心に午後は雨雲がかかるでしょう