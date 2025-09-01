陸上自衛隊善通寺駐屯地の20代の自衛隊員が、不正に外泊したとして、停職3日の懲戒処分を受けました。 きょう（9月1日）付けで停職3日の処分を受けたのは、陸上自衛隊善通寺駐屯地の第14偵察隊に所属する20代の陸士長です。 業務隊司令職務室によりますと、この隊員は去年2月、静岡県にある陸上自衛隊富士学校で訓練を受けていましたが、23日から24日まで、学校に無断で外泊したということです。 隊員は、23日午前8時から午後10