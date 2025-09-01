1回3分むし歯にならない絵本この記事の画像を見る「むし歯ってどうしてできるの？」「どうして歯がとけちゃうの？」--歯みがき嫌いの我が子にそう質問された時、上手く答えることができなかった。歯みがきをしないとむし歯になってしまうのは分かる。だけれども、改めて「どうして？」と問われると、大人でも答えるのが難しい。子どもに歯をみがくことの大切さを楽しく伝えられたら、それが一番のむし歯予防になると思うのだけれど