〜 2024年度「広告業」業績動向調査 〜2024年度の主な広告業1,823社の業績は、コロナ禍明けのイベント需要の回復や企業の積極投資に支えられ増収増益だった。1,823社の2024年度業績は、売上高3兆7,604億円（前年比5.6％増）、当期純利益1,666億円（同12.9％増）で前年度から回復した。ただ、2024年度の最終利益率は4.4％で、人件費の高騰などからコロナ禍の2022年度の4.6％を0.2ポイント下回った。東京商工リサーチ（TSR）の