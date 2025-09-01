熱烈な鉄道ファンとして知られるお笑いコンビ「中川家」の礼二（53）が1日、2年3カ月ぶりに自身のインスタグラムを更新。JR九州の観光列車「特急あそぼーい！」に乗車したことを伝えた。「特急あそぼーい！」は、熊本駅と別府駅を結ぶ特急列車。“走るおもちゃ箱”をコンセプトに、木製のボールプールや絵本コーナーなど、親子で楽しめる車両となっている。礼二は「久しぶりの投稿です、、」と書き出し、「九州新幹線つばめ