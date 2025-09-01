福岡県は24日まで、県立障がい者リハビリテーションセンター（古賀市）など3カ所の指定管理者を募集している。応募資格は県内に事務所（事業所）を置く法人か団体で、グループで応募する場合は代表団体を定めることが必要。他に募集するのは、県立飯塚研究開発センター（飯塚市）と県建設技術情報センター（篠栗町）。指定管理者は公共施設の管理・運営に民間が参加することで、サービス向上や経費削減を図る制度。県は現在、4