BMSGに所属するソロアーティスト、グループアーティストからなるBMSG ALLSTARS全員で制作した新曲｢GRAND CHAMP｣が、9月1日（月）にリリースされた。本楽曲は、BMSG アーティストの楽曲をはじめ、数々の楽曲を手掛けるRyosuke "Dr.R" SakaiとSKY-HI がタッグを組み、4年連続開催となる、大規模フェス「BMSG FES」のテーマソングとして制作。タイトルに込められた「GRAND CHAMP」は、BMSGがこれまで一歩ずつ着実に、けれども驚くほど