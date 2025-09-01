キャンディショップのPAPABUBBLE（パパブブレ）から、敬老の日にぴったりな期間限定キャンディ「敬老の日ミックス」が発売されます。本商品は、敬老の日の贈り物に向けて、おじいちゃん・おばあちゃんが思わず笑顔になるキャンディとして発売されるもの。キャンディには、笑顔のじぃじとばぁばの絵柄に加え、長寿を象徴する花「リンドウ」と「ダイスキ」のメッセージがデザインされています。フレーバーは子どもから大人まで楽し