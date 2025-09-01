Aile The Shotaが、｢愛のプラネット -PoM remix- feat. eill, idom, dawgss｣を9月10日（水）にリリースすることを発表した。本楽曲は、今年5月にZepp Shinjukuで開催された、Aile The Shotaがオーガナイズを務める音楽イベント｢Place of Mellow organized by Aile The Shota｣でeill、idom、dawgssとの共演が実現し、サプライズで披露された楽曲を音源化したもの。兼ねてよりAile The Shotaと親交があったeill、idom、dawgssと共に