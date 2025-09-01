東北日本海側北部では、暖かく湿った空気の影響により、大雨となる所がある見込みです。２日朝から夜遅くにかけて、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、東北地方では、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。 【画像】東北・全国の今後の天気 ［気象概況］１日から２日にかけて、低気圧が日本海北部から千島近海に進み、低気圧からのびる前線が日本海を南下す