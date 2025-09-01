【ワシントン＝阿部真司】米紙ワシントン・ポストは８月３１日、トランプ米政権がパレスチナ自治区ガザの戦後統治を巡り、少なくとも１０年間米国の管理下に置き、ガザ住民に移住のための支援金を支給するなどの案を検討していると報じた。住民を域外へ移住させるトランプ米大統領の構想実現のために作られたとしている。報道によると、この案はガザをリゾート地やハイテク産業の拠点として再開発するための計画。２００万人超