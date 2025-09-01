ヤクルト・林田哲哉球団社長（７０）が１日、都内で取材に応じ８月３１日にチームの今季のリーグ優勝が完全消滅したことについて言及し「残念でした」と語った。３年ぶりリーグ優勝を逃したことを受けて高津臣吾監督（５６）が今季限りで退任する見通しだ。昨季が２年契約最終年だった指揮官は、契約を１年延長して就任６年目のシーズンに臨んだ。続投はリーグ優勝が絶対条件だった。同球団社長は「今年の契約条件としては『優