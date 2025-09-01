北海道北見市で９月１日未明、トラックとみられる車両が電柱に衝突する事故がありました。事故を起こした車両は現場から逃走していて、警察は当て逃げとして車の行方を追っています。根元から折れてしまった電柱。そして信号機も地面に落ちてしまっています。 事故があったのは北見市北５条西４丁目付近です。午前３時すぎ、「トラックが電柱にぶつかっていなくなったようだ」と付近にいた人から警察に通報がありました。警察が